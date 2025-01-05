Каманцев о Мажиче: «Один из лучших доступных специалистов, работает день и ночь. Не он выходит на поле — арбитры тоже должны взять на себя часть ответственности»

— Разговаривали ли вы о возможном продлении контракта с Мажичем?— Это вопрос к Александру Валерьевичу (Дюков, президент РФС — Спортс"). Моя позиция: Мажич — один из лучших доступных специалистов на рынке с учетом понимания нашего менталитета. Когда его критикуют, я всегда говорю: назовите три других кандидата на эту должность, которые бы точно сделали лучше. Иногда затраченные усилия и итоговый результат не совпадают. Иногда, как в прошлом сезоне, когда весна прошла почти без ошибок, одно вытекает из другого. Не он выходит на поле — арбитры тоже должны взять на себя часть ответственности. Я не адвокат Мажича, но мы должны адекватно оценивать его работу. Он работает день и ночь — и работает ответственно, — сказал председатель судейского комитета РФС и ЭСК.