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Ассистент тренера «Наполи» о лидерстве в Серии А: «44 очка в 19 турах — представить такое в начале сезона было невозможно. Надеемся продолжить в том же духе»

Ассистент тренера неаполитанского клуба высказался после победы над «Фиорентиной» (3:0).

«Это важный знак, который говорит об упорном труде наших ребят. Мы чрезвычайно гордимся тем, что они делают. Мы набрали 44 очка в 19 турах — представить такое в начале сезона было невозможно, так что мы можем только поздравить игроков и надеяться, что будем продолжать в том же духе», — сказал Стеллини в эфире DAZN.Тренер «Наполи» Антонио Конте пропустил послематчевую пресс-конференцию из-за смерти 13-летнего болельщика клуба Даниэле, который боролся с лейкемией.