Ассистент тренера «Наполи» о лидерстве в Серии А: «44 очка в 19 турах — представить такое в начале сезона было невозможно. Надеемся продолжить в том же духе»

«Это важный знак, который говорит об упорном труде наших ребят. Мы чрезвычайно гордимся тем, что они делают. Мы набрали 44 очка в 19 турах — представить такое в начале сезона было невозможно, так что мы можем только поздравить игроков и надеяться, что будем продолжать в том же духе», — сказал Стеллини в эфире DAZN.Тренер «Наполи» Антонио Конте пропустил послематчевую пресс-конференцию из-за смерти 13-летнего болельщика клуба Даниэле, который боролся с лейкемией.