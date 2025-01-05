Энрике о 25-м месте «ПСЖ» в ЛЧ: «Я спокоен. У меня ощущение, что мы продолжим прибавлять»

«Думаю, первую половину сезона мы провели хорошо, мы находимся в хорошем положении. Мои амбиции в каждом сезоне одни и те же: хотим выиграть все трофеи — такова цель. Конечно, будет очень тяжело, но мы приятно взволнованы. Что касается наших результатов в Лиге чемпионов, то я спокоен. Мне понравилось то, что я увидел, и у меня ощущение, что мы продолжим прибавлять. Понятно, что наши результаты не вполне закономерны, но это футбол. Наш менталитет заключается в том, чтобы хотеть большего и прибавлять», — сказал тренер «ПСЖ».