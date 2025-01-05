«Пари НН» продлил контракт с советником Романцевым: «Будем усиливать работу с молодежью. Для них Олег Иванович был и остается величайшим примером»

«На текущий год контракт с Олегом Романцевым продлен. Будем усиливать работу с молодежью. Для них Олег Иванович был и остается величайшим примером. И в будущем еще будем радовать болельщиков новыми совместными проектами. Новые функции Олега Ивановича в клубе? Мы будем обсуждать дополнительные функции вместе с ним. На данный момент такой разговор не состоялся», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.