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«Пари НН» продлил контракт с советником Романцевым: «Будем усиливать работу с молодежью. Для них Олег Иванович был и остается величайшим примером»

71-летний экс-тренер «Спартака» и сборной России работает советником нижегородского клуба с декабря 2023 года.

Источник: Sports

«На текущий год контракт с Олегом Романцевым продлен. Будем усиливать работу с молодежью. Для них Олег Иванович был и остается величайшим примером. И в будущем еще будем радовать болельщиков новыми совместными проектами. Новые функции Олега Ивановича в клубе? Мы будем обсуждать дополнительные функции вместе с ним. На данный момент такой разговор не состоялся», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.