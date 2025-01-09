Рэшфорд интересен «Комо» — команда Фабрегаса идет 16-й в Серии А. У итальянцев не будет проблем с удовлетворением финансовых запросов игрока «МЮ»

Помочь в сделке может Рафаэль Варан, который играл с Рэшфордом в «Юнайтед», а сейчас является послом «Комо». С клубом из Ломбардии также сейчас тренируется Деле Алли, который дружит с Маркусом со времен совместных выступлений за сборную Англии. При этом отмечается, что «Комо» может зарегистрировать только одного из этих футболистов — это связано с лимитом на игроков из-за пределов ЕС. «Комо» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков после 18 туров. Команду возглавляет Франсеск Фабрегас. На трансфер Рэшфорда также претендуют «Милан» и «Ювентус». 27-летний англичанин еще не выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру. В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 15 матчей и забил 4 гола. Его статистика — здесь.