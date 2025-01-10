Вальдано о реакции Винисиуса на провокации: «Он должен выиграть матчи. Кто-то должен сказать ему, что подобное раньше переживали Роналду, Санчес, Ди Стефано, потому что были лучшими»

Также у игрока «Мадрида» возник конфликт с защитником «Мальорки» Пабло Маффео по ходу полуфинала Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0): Маффео демонстративно упал на газон после того, как Винисиус коснулся его груди. Конфликт продолжился в перерыве на входе в туннель стадиона. «Прежде всего, Винисиус должен делать то, что требуется от суперзвезды, — выиграть матчи. Зачастую “Мадрид” больше обязан ему, а не коллективным действиям команды. Чрезвычайный уровень дисбаланса. Кто-то должен сказать ему, что то, что он переживает, раньше испытывали на себе Криштиану Роналду, Уго Санчес, Альфредо Ди Стефано… Почему? Потому что они были лучшими», — сказал бывший нападающий, тренер и директор «Реала» в эфире Movistar. «Ты ужасен, и ты едешь домой». Винисиус — Маффео после первого гола «Реала» «Мальорке».