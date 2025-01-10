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Маскерано о Неймаре в «Интер Майами»: «Невозможно даже пытаться думать о нем. Есть правила МЛС относительно потолка зарплат»

Ранее нападающий «Аль-Хилаля» сказал в интервью, чтобы был бы не против воссоединиться с экс-партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Источник: Спортс"

Контракт бразильца с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года. «Мы не можем говорить о Нее, потому что у нас нет никакой [возможности]. Вы знаете правила МЛС относительно потолка зарплат. Поэтому сейчас для нас невозможно даже пытаться думать о нем», — заявил главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано. Неймар о воссоединении с Месси и Суаресом: «Было бы интересно. Я счастлив в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов».