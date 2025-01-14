Губернатор Брянской области про Канчельскиса: «Легенда! Надеюсь, что тренер с таким багажом за плечами даст новый импульс “Динамо”

Еще одна задача, которую мы вместе должны решать, — развивать детский футбол, чтобы ребятам было куда расти, к чему стремиться, и чтобы в нашей команде играли брянские игроки, за своих ведь и болеть интереснее. Мы создаем все условия для этого — построены новые современные футбольные поля, у тренеров сегодня достойная зарплата, ждем результатов!