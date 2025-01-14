Губернатор Брянской области про Канчельскиса: «Легенда! Надеюсь, что тренер с таким багажом за плечами даст новый импульс “Динамо”

«У брянского “Динамо” новый главный тренер — Андрей Антанасович Канчельскис. Это один из самых успешных и титулованных российских футболистов — легенда! Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России, игрок национальной сборной России, обладатель Кубка СССР, Суперкубка Европы — можно еще долго перечислять его титулы и регалии.
Как сказал Андрей Антанасович, Брянск — футбольный город, и мало где в нашей стране есть такая развитая инфраструктура для работы команды — стадион, спортивный манеж, тренировочная база. Главная задача сегодня — восстановить футбольные традиции и вернуть престиж «Динамо‑Брянск». На этой неделе уже состоится первый сбор команды, предстоит большая работа.
Еще одна задача, которую мы вместе должны решать, — развивать детский футбол, чтобы ребятам было куда расти, к чему стремиться, и чтобы в нашей команде играли брянские игроки, за своих ведь и болеть интереснее. Мы создаем все условия для этого — построены новые современные футбольные поля, у тренеров сегодня достойная зарплата, ждем результатов!
Ну и, конечно, надеюсь, что тренер с таким багажом за плечами даст новый импульс команде «Динамо», а если уж кто‑то из брянских футболистов попадет в национальную сборную, тогда это будет и успех, и пример для подрастающего поколения", — написал Александр Богомаз в своем телеграм-канале.