«Если все удастся, “Химки” будут третьей полностью частной командой в России с амбициями на попадание в топ-8». Агент Гурцкая о перспективах клуба

— Поляцкин пришел в «Химки»?
— Да, генеральным менеджером. Он уже представлен клубу.
— Что с финансированием?
— Как будто есть гарантии, что до лета финансирование будет в полном объеме. Это что на словах.
На деле — зарплату до первого декабря закрыли. Я не знаю, сколько у них долгов, они же еще и на трансферном бане. Будут сейчас как-то договариваться.
— Продали Хосонова в «Торпедо».
— Им были нужны были 60 миллионов рублей. Может быть, будет очень большая кадровая чистка. К лету, если все им удастся сделать, «Химки» будут третьей полностью частной командой в России, которая будет с амбициями на попадание в топ-8.
— «Химки» очень нестабильный клуб. Зачем Поляцкину приходить туда?
— Я думаю, что все равно у него спортивные амбиции существуют. Если его убедил акционер, что он будет стабильно финансировать клуб, и тот объем, который он ему обещал… Он почувствовал: «Почему нет?» — сказал Гурцкая.