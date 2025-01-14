Сантуш о Роналду: «Лучший игрок мира, и точка. Не сомневаюсь, что он сыграет на ЧМ-2026 и отдаст все силы, чтобы Португалия выиграла еще один титул»

Я не сомневаюсь, что он сыграет на чемпионате мира и отдаст все силы, чтобы Португалия смогла выиграть еще один титул. Криштиану — лучший игрок мира, и точка", — сказал бывший главный тренер сборной Португалии на мероприятии, посвященном 110-летию Португальской футбольной федерации.