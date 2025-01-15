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Слот про 1:1 у «Ноттингема» в гостях: «О большем я и просить не мог, выдающийся 2-й тайм. Любой команде тут тяжело, а “Ливерпуль” порой создавал один момент за другим»

"С заменами тебе должно немного повезти. Мы сняли Конате с игры, хотя он обычно крайне опасен во время стандартных положений, но мы также знаем, что Жота способен забить гол, а Цимикас здорово умеет навешивать.

Источник: Спортс"

"С заменами тебе должно немного повезти. Мы сняли Конате с игры, хотя он обычно крайне опасен во время стандартных положений, но мы также знаем, что Жота способен забить гол, а Цимикас здорово умеет навешивать. Мы выпустили их для того, чтобы забить, и у них ушло всего 20 секунд.

Вратарю «Ноттингема» пришлось сделать несколько потрясающих сэйвов, но и защитники не раз хорошо блокировали удары. Они блокировали почти каждый удар.

О большем я и просить не мог. Второй тайм получился выдающимся. Мало кто может создать столько моментов в матче со столь здорово обороняющимся соперником. К сожалению, забить второй мяч не удалось.

На этом стадионе очень, очень тяжело создавать моменты любой команде. А у нас порой был один момент за другим. Хотя порой возникали большие паузы между такими сериями«, — сказал в эфире TNT Sports главный тренер “Ливерпуля”.