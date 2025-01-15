Слот про 1:1 у «Ноттингема» в гостях: «О большем я и просить не мог, выдающийся 2-й тайм. Любой команде тут тяжело, а “Ливерпуль” порой создавал один момент за другим»

"С заменами тебе должно немного повезти. Мы сняли Конате с игры, хотя он обычно крайне опасен во время стандартных положений, но мы также знаем, что Жота способен забить гол, а Цимикас здорово умеет навешивать. Мы выпустили их для того, чтобы забить, и у них ушло всего 20 секунд.