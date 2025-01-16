С Салахом общается «Аль-Хилаль». Конкретных предложений пока не поступало (L"Équipe)

По информации L"Équipe, саудовский клуб, который уже несколько лет интересуется вингером «Ливерпуля», решил ускорить процесс, возобновив контакты с представителями египтянина.