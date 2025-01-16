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Йорк ждет Роналду в МЛС: «Если он попадет в сборную на ЧМ-2026, то может остаться в Америке и сыграть против “Интера” Месси»

"Криштиану Роналду — экстремал и, возможно, величайший игрок всех времен. Роналду делает все, чтобы продлить свою карьеру, он бросает вызов всем ожиданиям, играя как можно дольше.
Источник: Sports.Ru

У него осталось несколько месяцев по контракту, и он может решить продлить его в саудовской лиге. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров там и остается в числе лучших голеадоров мира.

Я не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС. С учетом того, что чемпионат мира будет проходить в США, это может стать для него еще одной возможностью попасть в состав сборной Португалии и, возможно, выиграть турнир.

Если он попадет в команду, я вполне могу представить, что он останется в Америке и сыграет против «Интер Майами» Лионеля Месси«, — сказал бывший нападающий “МЮ”.