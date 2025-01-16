Йорк ждет Роналду в МЛС: «Если он попадет в сборную на ЧМ-2026, то может остаться в Америке и сыграть против “Интера” Месси»

У него осталось несколько месяцев по контракту, и он может решить продлить его в саудовской лиге. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров там и остается в числе лучших голеадоров мира.
Я не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС. С учетом того, что чемпионат мира будет проходить в США, это может стать для него еще одной возможностью попасть в состав сборной Португалии и, возможно, выиграть турнир.
Если он попадет в команду, я вполне могу представить, что он останется в Америке и сыграет против «Интер Майами» Лионеля Месси«, — сказал бывший нападающий “МЮ”.