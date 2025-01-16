Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш: «Неймар вне заявки на чемпионат, он уже не может играть на привычном уровне. Салаха и других звезд ждать зимой не стоит, летом — возможно»

Чемпионат Саудовской Аравии — один из лучших в мире. Все футболисты «Аль-Хилаля» могли бы играть за любой клуб Европы.
Неймар уже не в состоянии играть на привычном уровне. К сожалению, ситуация для него сложилась тяжело.
У него все еще есть контракт с «Аль-Хилалем», и, возможно, именно ему нужно определять свое будущее.
Все зависит от администрации, я не знаю, что будет с Неймаром дальше. У нас есть одно место в заявке, оно зарезервировано для футболиста 2003 года или младше. Мы сейчас ищем вингера, который смог бы занять это место.
Салаха и других звезд ждать этой зимой не стоит. Летом — возможно«, — сказал главный тренер “Аль-Хилаля”.