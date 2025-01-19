Матета набрал 10 очков за дубль «Вест Хэму». Нападающий «Кристал Пэлас» забил в 3-й игре АПЛ подряд

Матета забил в 3-м туре АПЛ подряд, ранее были голы «Лестеру» и «Челси». У него 8 голов в чемпионате — лучший показатель в «Кристал Пэлас».
? Моя команда в фэнтези АПЛ.
Оба гола забил нападающий Жан-Филипп Матета, за матч он набрал 10 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +8 за голы). Игрока «Кристал Пэлас» выбрали 2,27% игроков.
Матета забил в 3-м туре АПЛ подряд, ранее были голы «Лестеру» и «Челси». У него 8 голов в чемпионате — лучший показатель в «Кристал Пэлас».
? Моя команда в фэнтези АПЛ.