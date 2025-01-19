Эрик Бикфалви: «После завершения карьеры вижу себя тренером. Хочу съездить в большие команды, посмотреть, как тренируют “Реал” или “Милан”

Такой опыт очень важен. Будет классно, если я посмотрю, как они работают с футболистами, в том числе с точки зрения психологии, ведь в командах много игроков с разными характерами. Важно знать, как работать с игроками разных возрастов. Обращу внимание на это", — сказал Бикфалви.