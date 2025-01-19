Первый тренер Хусанова об интересе клубов РПЛ: «Было много обращений — я всех посылал к агенту. Почему не срослось — не в курсе»

— От российских клубов было много обращений лично ко мне. Специалисты, тренеры, агенты просили дать характеристику Хусанову. Интерес к нему был со всех сторон. Другое дело, что представители Хусанова приняли иной сценарий — работает в Беларуси, а когда будет готов — уезжает на Запад. Думаю, у них изначально был такой план.