Конте о лидерстве «Наполи»: «Команда научилась справляться с трудностями, несмотря на травмы и трансферы. Они подкосили бы любого, но мы держимся»

Думаю, если бы у нас было больше времени, мы бы выступали еще лучше. Хочу подчеркнуть, что команда научилась справляться с трудностями. При этом у нас есть проблемы как в плане травм, так и на трансферном рынке. Эти ситуации подкосили бы любого, но мы по-прежнему держимся.