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Конте о лидерстве «Наполи»: «Команда научилась справляться с трудностями, несмотря на травмы и трансферы. Они подкосили бы любого, но мы держимся»

Тренер неаполитанцев высказался после матча с «Аталантой» (3:2).

Источник: Sports

«Перед матчем я уже говорил, что соперник сильно прибавил. Не забывайте, что пару месяцев назад мы пропустили дома от “Аталанты” три гола (0:3). Сегодняшний матч был совершенно иным во всех аспектах. Тогда [в ноябре] я предполагал, что мы сильно прибавим, но не ожидал, что мы вновь встретимся с ними так скоро.

Думаю, если бы у нас было больше времени, мы бы выступали еще лучше. Хочу подчеркнуть, что команда научилась справляться с трудностями. При этом у нас есть проблемы как в плане травм, так и на трансферном рынке. Эти ситуации подкосили бы любого, но мы по-прежнему держимся.

Мы не жалуемся, продолжаем работать, и я всегда говорю, что в моем распоряжении игроки, готовые упорно трудиться. Прогресс каждого в отдельности позволяет нам расти как команде«, — сказал тренер “Наполи”.