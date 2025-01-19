Андрей Коваленко о рекорде Гретцки: «Пеле мучился с 1000-м голом. Сомневаюсь, что у Овечкина будет такой сюрпляс. Главное — избежать травм»

— Впереди у «Вашингтона» три с половиной десятка матчей чемпионата. Сможет ли он побить рекорд Уэйна Гретцки уже в этом сезоне?
— Самое главное — избежать травм. А уж половина гола за игру для такого уникального снайпера — чуть ли не щадящий график. И здесь опять возвращаемся к ментальной форме Овечкина. Посмотрите, как он готов и как уверен в своих силах.
Плюс, в отличие от прошлого сезона, команда не балансирует на границе кубковой восьмерки и не выцарапывает каждое очко, а стабильно идет в лидерах. Эта командная уверенность, с одной стороны, зависит от капитана, а с другой, наоборот, передается ему.
Читал в спортивной прессе, что примерно полвека назад великий футболист Пеле мучился с историческим тысячным голом, после отметки 995 голов они давались ему с большим трудом.
Сомневаюсь, что в случае с Овечкиным и с его шайбами 894−895 будет такой сюрпляс, — сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
Овечкин, Бэкстрем, Оши и Карлсон вошли в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет, Кузнецов, Орлов и Гончар — во 2-ю.