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Андрей Коваленко о рекорде Гретцки: «Пеле мучился с 1000-м голом. Сомневаюсь, что у Овечкина будет такой сюрпляс. Главное — избежать травм»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Впереди у «Вашингтона» три с половиной десятка матчей чемпионата. Сможет ли он побить рекорд Уэйна Гретцки уже в этом сезоне?

— Самое главное — избежать травм. А уж половина гола за игру для такого уникального снайпера — чуть ли не щадящий график. И здесь опять возвращаемся к ментальной форме Овечкина. Посмотрите, как он готов и как уверен в своих силах.

Плюс, в отличие от прошлого сезона, команда не балансирует на границе кубковой восьмерки и не выцарапывает каждое очко, а стабильно идет в лидерах. Эта командная уверенность, с одной стороны, зависит от капитана, а с другой, наоборот, передается ему.

Читал в спортивной прессе, что примерно полвека назад великий футболист Пеле мучился с историческим тысячным голом, после отметки 995 голов они давались ему с большим трудом.

Сомневаюсь, что в случае с Овечкиным и с его шайбами 894−895 будет такой сюрпляс, — сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Овечкин, Бэкстрем, Оши и Карлсон вошли в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет, Кузнецов, Орлов и Гончар — во 2-ю.