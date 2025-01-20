Назначен новый президент ФК «Амкар»

Дмитрий Мартынов родился 15 января 1975 года в Орле. Является воспитанником орловского футбола. Играл на профессиональном уровне за футбольный клуб «Орел» и костромской «Спартак». Более 15 лет проработал на руководящих должностях в органах государственной безопасности. По данным «Ъ-Прикамье», господин Мартынов играет в футбол и хоккей на любительском уровне.