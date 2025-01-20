Неймар и «Аль-Хилаль» обсуждают расторжение контракта. Форвард пока не отказывается от положенных ему 65 млн долларов

Стороны пока не достигли финансового соглашения. Неймар должен получить еще 65 млн долларов от «Аль-Хилаля» по контракту и пока не отказывается от этой суммы, хотя и хочет, чтобы его отпустили. Возможно, выплаты будут растянуты на несколько дополнительных месяцев.