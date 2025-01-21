Алексей Попов: «Селихов не профессионал, он может набирать лишний вес и потом с этим бороться, как Джикия. Саша не оправдал ожиданий “Спартака”

Если в РПЛ к нему нет интереса, надо ехать. Слухи какие-то распространяются, что он уже не может играть на этом уровне, поэтому есть варианты в Саудовской Аравии или ОАЭ. Слуцкий про Дзюбу в интервью же сказал, что все считают, что он много разговаривает, из себя ничего не представляет и испортил себе ауру. Он призвал его взять, чтобы убедиться в обратном. Может быть, то же самое идет с Селиховым.
Все в РПЛ думают, что он травмоопасный и не профессионал, поэтому все отказываются. А вдруг его кто-то возьмет — и он будет как Де Хеа в «Фиорентине», покажет лучший сезон.
Пока ничего хорошего не могу сказать по Саше. Видно, что он не профессионал. Он может набирать лишний вес и потом с этим бороться, как Джикия. Оба на травмах сидели по полгода. Мне кажется, Саша снизил к себе требования«, — сказал бывший защитник “Амкара”.