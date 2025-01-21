Алексей Попов: «Селихов не профессионал, он может набирать лишний вес и потом с этим бороться, как Джикия. Саша не оправдал ожиданий “Спартака”

Если в РПЛ к нему нет интереса, надо ехать. Слухи какие-то распространяются, что он уже не может играть на этом уровне, поэтому есть варианты в Саудовской Аравии или ОАЭ. Слуцкий про Дзюбу в интервью же сказал, что все считают, что он много разговаривает, из себя ничего не представляет и испортил себе ауру. Он призвал его взять, чтобы убедиться в обратном. Может быть, то же самое идет с Селиховым.