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Саа о Рэшфорде: «Его интервью не помогло никому, кроме агента или другого клуба! Такое уже было с Санчо, Роналду и Погба. Это нелепо и ставит тренера в трудное положение»

В декабре нападающий «Манчестер Юнайтед» дал интервью, в котором допустил уход из клуба, заявив, что «готов к новому вызову, следующим шагам».
Источник: Спортс"

"Я разрываюсь надвое из-за ситуации с Маркусом Рэшфордом, потому что я так раздражен его интервью. Это было абсолютно нелепо. Это не улучшило его положение и не помогло клубу, команде. Это не помогло никому, кроме агента или другого клуба!

Я даже не хочу комментировать, потому что очень люблю этого парня, правда. Я уважаю его талант и могу понять трудности, но на этом профессиональном уровне, когда ты лучший игрок и звезда этого клуба и города — это нелепо! Я этого не понимаю.

Не вижу в этом ничего хорошего, потому что такая ситуация уже была с Джейдоном Санчо, Криштиану Роналду и даже Полем Погба. Почему он делает это снова?! Рэшфорд ничего не выигрывает своими комментариями, и это ставит тренера в трудное положение, поскольку ему нужно строить собственную команду и закладывать основы, а Рэшфорд ему не помогает«, — сказал бывший нападающий “Манчестер Юнайтед”.