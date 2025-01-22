Саа о Рэшфорде: «Его интервью не помогло никому, кроме агента или другого клуба! Такое уже было с Санчо, Роналду и Погба. Это нелепо и ставит тренера в трудное положение»

Не вижу в этом ничего хорошего, потому что такая ситуация уже была с Джейдоном Санчо, Криштиану Роналду и даже Полем Погба. Почему он делает это снова?! Рэшфорд ничего не выигрывает своими комментариями, и это ставит тренера в трудное положение, поскольку ему нужно строить собственную команду и закладывать основы, а Рэшфорд ему не помогает«, — сказал бывший нападающий “Манчестер Юнайтед”.