Барнс о Тренте: «В “Ливерпуле” у него больше шансов выиграть “Золотой мяч”, чем в “Реале”. Он же не думает, что опередит Беллингема и Винисиуса?»

И я думаю, что многие игроки «Ливерпуля» поймут, о чем я говорю — посмотрите на Вейналдума, Фирмино, Хендерсона. Все те, кто ушел, [в новых командах] проявили себя не так хорошо. В плане футбола нет другого клуба, который подошел бы Тренту больше, чем «Ливерпуль», но этого не обязательно достаточно, чтобы убедить его остаться.