Анчелотти о лидерстве «Реала» в Ла Лиге: «Чемпионат слишком долгий, чтобы думать, что все кончено. Сейчас у нас есть небольшое преимущество, и мы надеемся им воспользоваться»

«Важно набирать очки, нужно бороться за победу в каждой игре. Все команды стараются победить. Вы можете подумать, что это был легкий матч, но для нас он стал таким не сразу. Команда хорошо провела матч, мы не спешили форсировать события, и после того, как мы открыли счет, матч был менее сложным, чем обычно».