Адебайор о Роналду: «Тренировки начинались в 10:30, он приезжал в 7:30 — на 3−4 часа раньше! Зачем? Сказал себе, что нужно оставить его в собственном мире, чтобы он мог наслаждаться карьерой&r

За этим просто невероятно наблюдать. Прекрасный пример. Для меня возможность поиграть с ним, даже если это продлилось всего шесть месяцев… Он знает, с каким уважением я отношусь к его менталитету, к нему как к личности, к его характеру. Он всегда хотел быть лучшим. И для меня это невероятно«, — сказал бывший нападающий “Реала” и “Ман Сити”.