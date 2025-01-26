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Адебайор о Роналду: «Тренировки начинались в 10:30, он приезжал в 7:30 — на 3−4 часа раньше! Зачем? Сказал себе, что нужно оставить его в собственном мире, чтобы он мог наслаждаться карьерой&r

"Тренировки начинались в 10:30, а он приезжал в 7:30. Зачем? На три-четыре часа раньше! Я сказал себе, что нужно оставить его в его собственном мире, чтобы он мог наслаждаться футболом и своей карьерой.
Источник: Спортс"

"Тренировки начинались в 10:30, а он приезжал в 7:30. Зачем? На три-четыре часа раньше! Я сказал себе, что нужно оставить его в его собственном мире, чтобы он мог наслаждаться футболом и своей карьерой. А сегодня ему 40 лет, он все еще на элитном уровне, играет в футбол, на вершине…

За этим просто невероятно наблюдать. Прекрасный пример. Для меня возможность поиграть с ним, даже если это продлилось всего шесть месяцев… Он знает, с каким уважением я отношусь к его менталитету, к нему как к личности, к его характеру. Он всегда хотел быть лучшим. И для меня это невероятно«, — сказал бывший нападающий “Реала” и “Ман Сити”.

Адебайор считает Роналду величайшим: «Всегда хочет быть лучшим. На первую тренировку в “Реале” я пришел в 08:45 — радуюсь, я первый. Вдруг слышу звук: “Что это?” “Криштиану уже плавает”.