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Итоговая таблица общего этапа ЛЕ: «Лацио» — 1-й, «МЮ» — 3-й, «Тоттенхэм» — 4-й, «Сосьедад» — 13-й, «Фенербахче» — 24-й, «Динамо&r

По итогам восьми туров определились все участники плей-офф и покидающие турнир команды.

Источник: Спортс"

Напрямую в ⅛ финала турнира вышли «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

Места с 9-го по 24-е, дающие путевку в стыковые матчи, заняли «Буде-Глимт», «Андерлехт», ФКСБ, «Аякс», «Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория» Пльзень, «Ференцварош», «Порту», АЗ, «Мидтьюлланд», «Юнион», ПАОК, «Твенте» и «Фенербахче».

Вылетели из Лиги Европы «Брага», «Эльфсборг», «Хоффенхайм», «Бешикташ», «Маккаби» Тель-Авив, «Славия» Прага, «Мальме», РФШ, «Лудогорец», «Динамо» Киев, «Ницца» и «Карабах».