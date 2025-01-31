Неймар получил 10-й номер в «Сантосе», под которым играл Пеле

Стоит отметить, что 10-й номер не использовался в «Сантосе» после вылета из высшей лиги Бразилии в декабре 2023 года.
Сообщают, что в магазинах в Бразилии уже выстраиваются в очереди, чтобы купить футболку Неймара с десяткой на спине.
Под номером 10 в своем время в «Сантосе» играл Пеле. Примечательно, что во время пребывания в клубе в 2009—2013 год Неймар носил номер 11.
Стоит отметить, что 10-й номер не использовался в «Сантосе» после вылета из высшей лиги Бразилии в декабре 2023 года.
Сообщают, что в магазинах в Бразилии уже выстраиваются в очереди, чтобы купить футболку Неймара с десяткой на спине.