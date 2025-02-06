«Реал» обратится в суд, если ему не предоставят запись судейских переговоров насчет эпизода с неудалением Ромеро. Крайний срок для федерации и судейского комитета — пятница

As, подтверждая информацию Marca, пишет, что мадридцы требуют предоставить им запись переговоров между главным судьей и видеоассистентом во время эпизода с подкатом Ромеро. Пока аудио не было обнародовано, хотя обычно судейский комитет выкладывает фрагменты, связанные с вмешательством ВАР.