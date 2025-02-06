«Реал» обратится в суд, если ему не предоставят запись судейских переговоров насчет эпизода с неудалением Ромеро. Крайний срок для федерации и судейского комитета — пятница

«Реал» на своем сайте опубликовал официальную жалобу на судейство, направленную в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по спорту (CSD).
As, подтверждая информацию Marca, пишет, что мадридцы требуют предоставить им запись переговоров между главным судьей и видеоассистентом во время эпизода с подкатом Ромеро. Пока аудио не было обнародовано, хотя обычно судейский комитет выкладывает фрагменты, связанные с вмешательством ВАР.
Утверждается, что если «Реал» не получит желаемой записи, то может пойти в административный суд с жалобой. Соответствующий иск уже прорабатывается. Не исключено даже разбирательство уголовного характера.
Мадридцы дали федерации и судейскому комитету время до пятницы, и если требования не будут удовлетворены, то документы будут направлены в суд.