Ван Нистелроя впечатлил прогресс Роналду в «МЮ»: «За три года вырос в лучшего игрока мира. Криштиану был готов учиться и расти, и он работал, работал и работал»

«Примеров было много, но лучшее, что я видел, — это когда юный Криштиану Роналду пришел в “Манчестер Юнайтед” и за три года вырос в лучшего футболиста мира.
Если вы посмотрите на то, как он работает, живет и делает все, чтобы добиться от себя максимума, то увидите стандарты самого высокого уровня. С ними он вошел в нашу раздевалку. И он говорил в интервью, что пришел с ними и до сих пор соответствует им каждый день.
Он был готов учиться и расти, он работал, работал, работал каждый день: на поле, в зале, на восстановительных процедурах, работал над питанием, над лечением. Когда видишь такие стандарты и видишь, что это такое, то понимаешь, что тебе повезло. Я знаю не так много подобных игроков«, — сказал экс-форвард “МЮ”.