Ван Нистелроя впечатлил прогресс Роналду в «МЮ»: «За три года вырос в лучшего игрока мира. Криштиану был готов учиться и расти, и он работал, работал и работал»

Если вы посмотрите на то, как он работает, живет и делает все, чтобы добиться от себя максимума, то увидите стандарты самого высокого уровня. С ними он вошел в нашу раздевалку. И он говорил в интервью, что пришел с ними и до сих пор соответствует им каждый день.