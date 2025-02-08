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«МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей. Дальше — выезд к «Тоттенхэму»

Команда Рубена Аморима сегодня вырвала победу в игре с «Лестером» (2:1) в Кубке Англии благодаря голу Харри Магуайра на 93-й минуте.

Источник: Спортс"

Начиная с 23 января манкунианцы также обыграли «Рейнджерс» (2:1), «Фулхэм» (1:0) и ФКСБ (2:0). Единственное поражение — от «Кристал Пэлас» (0:2).

16 февраля «МЮ» выступит в гостях у «Тоттенхэма» в рамках АПЛ.