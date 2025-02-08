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Аморим о камбэке против «Лестера»: «Нет ничего общего с Ферги-тайм. “МЮ” должен играть лучше»

«МЮ» проиграл 0:1 в первом тайме. А затем отыгрался, вырвав победу на 93-й минуте.

Источник: Спортс"

"Мы должны были верить до конца, но эта игра не имеет ничего общего с Ферги-тайм. Думаю, мы должны играть намного лучше, как с мячом, так и без мяча.

В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Затем во втором тайме мы стали играть немного лучше, с большей скоростью, выигрывая вторые мячи. Потом нам удалось переломить ситуацию, так что это был хороший результат, но не хорошая игра.

Тренер несет ответственность в первую очередь, когда команда не справляется, не улучшает игру, то виноват тренер, но мы здесь для того, чтобы делать вещи, видеть игру, изучать ее и пытаться улучшить к следующей игре«, — сказал тренер “МЮ”.