У нас по-прежнему лучшая оборона в Германии, такова реальность. Но это нормально, мы всегда хотим совершенствоваться. Всегда важно сохранять спокойствие и не паниковать. Мы должны искать решения коллективно, а не указывать пальцем на отдельных людей«, — сказал тренер “Баварии” после победы над “Вердером” (3:0).
Компани о критике «Баварии» после проблем в обороне: «У нас лучшая защита в Германии. Стандарты настолько высоки, что если раз-два что-то не получается, нас критикуют»
«У нас в “Баварии” такие высокие стандарты, что если раз или два что-то не получается, нас начинают критиковать.