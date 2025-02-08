Мотта про 2:1 против «Комо»: «Хорошие ощущения от игры. Коло-Муани забивает, но может еще прибавить. Нравится его улыбка, он помогает “Юве”

Коло-Муани забивает голы, но он также может прибавить. Он должен продолжать работать, голы — важная часть футбола, но не единственная, поскольку у нападающего есть и другая работа. Мне нравится его улыбка, он помогает команде с первого дня здесь«, — сказал тренер “Ювентуса” в интервью Sky Sport Italia.