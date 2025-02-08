Мотта про 2:1 против «Комо»: «Хорошие ощущения от игры. Коло-Муани забивает, но может еще прибавить. Нравится его улыбка, он помогает “Юве”

«У меня хорошие ощущения. Играть против “Комо” непросто. Они показывают очень хороший футбол, создают соперникам всевозможные проблемы, если вы не в форме, они атакуют разными способами.
Мы хорошо выступили, хотя, безусловно, можем улучшить игру. Однако мы сыграли так, как нужно было, чтобы одержать победу.
Коло-Муани забивает голы, но он также может прибавить. Он должен продолжать работать, голы — важная часть футбола, но не единственная, поскольку у нападающего есть и другая работа. Мне нравится его улыбка, он помогает команде с первого дня здесь«, — сказал тренер “Ювентуса” в интервью Sky Sport Italia.