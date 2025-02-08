Александр Головин: «Лодыжка гораздо лучше, но очень давно уже болит. Приходилось обезболивающие пить»

Было по-разному в течение сезона. Были ситуации, когда приходилось какие-то обезболивающие пить, таблетки. Были ситуации, когда паузу давал, то есть когда, в принципе, терпеть невозможно было, но бывает чуть меньше болит, и, в принципе, можно потерпеть и сыграть, но в любом случае это мешает. Вот в прошлой игре как раз ударили по ноге, и уже тяжело было терпеть. Я поговорил с тренером, и поэтому решили, что нет смысла продолжать матч", — сказал Головин.