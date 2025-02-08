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Александр Головин: «Лодыжка гораздо лучше, но очень давно уже болит. Приходилось обезболивающие пить»

Полузащитник «Монако» поделился информацией после матча Лиги 1 с «ПСЖ» (1:4), в котором он вышел на замену на 63-й минуте.

Источник: Спортс"

"Прямо сегодня лодыжка гораздо лучше, но очень давно уже болит. То есть боли приходят, делают какие-то процедуры. Пытаемся как-то вместе побороть эту ситуацию. Понять, что и как правильно делать. Эту неделю прям очень хорошо. И я надеюсь, что так оно и продолжится.

Было по-разному в течение сезона. Были ситуации, когда приходилось какие-то обезболивающие пить, таблетки. Были ситуации, когда паузу давал, то есть когда, в принципе, терпеть невозможно было, но бывает чуть меньше болит, и, в принципе, можно потерпеть и сыграть, но в любом случае это мешает. Вот в прошлой игре как раз ударили по ноге, и уже тяжело было терпеть. Я поговорил с тренером, и поэтому решили, что нет смысла продолжать матч", — сказал Головин.