Гафин о селекции: «У “Динамо” нет задачи конкурировать по количеству нулей в трансферных суммах. Приобретений будет немного»

— У нас нет задачи конкурировать с другими клубами РПЛ по количеству нулей в трансферных суммах. Мы всегда действуем в рамках нашей стратегии, и надеюсь, что скоро вы узнаете о новых приобретениях «Динамо». Их будет немного, но они будут.