Гафин о селекции: «У “Динамо” нет задачи конкурировать по количеству нулей в трансферных суммах. Приобретений будет немного»

— У нас нет задачи конкурировать с другими клубами РПЛ по количеству нулей в трансферных суммах. Мы всегда действуем в рамках нашей стратегии, и надеюсь, что скоро вы узнаете о новых приобретениях «Динамо». Их будет немного, но они будут.
— После ухода Арсена Захаряна в «Сосьедад» к футболистам «Динамо» был сопоставимый интерес со стороны европейских клубов, когда дело доходило до конкретных переговоров?
— К нашим футболистам есть постоянный интерес как от европейских клубов, так и клубов с других континентов — Азии и Америки. Назвать конкретные имена игроков я не могу, — сказал председатель совета директоров «Динамо».