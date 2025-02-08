Так сложилось, что он знает буквально 4−5 языков, в принципе, прям идеально, поэтому решили, что в этом плане ему будет легче коммуницировать", — сказал полузащитник.
Головин о том, почему Закария — капитан «Монако»: «Он знает 4−5 языков, ему легче коммуницировать»
"Да, честно говоря, не знаю. Мы общались на эту тему перед этим сезоном и решили, что капитаном будет Закария, потому что он, в принципе, знает очень много языков, а у нас в команде какая-то группа людей на одном говорит, а другая — на другом.