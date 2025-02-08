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Помазун о дебюте за «Спартак»: «Приятно, что отыграл на ноль. Долгое время был без игровой практики»

Вратарь вышел на поле на 70-й минуте матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Динамо» (1:0), заменив Александра Максименко.

— Наверняка прокручивали в голове момент дебюта за «Спартак»?

— Мне два дня назад сказали, что я могу сыграть минут 20, чтобы почувствовать игровой ритм. Долгое время был без игровой практики, сыграл начисто, команда выиграла, вышла в финал, супер, двигаемся дальше.

— Несколько хороших спасений вы совершили. Придает ли это уверенность для будущих матчей?

— Конечно, приятно, что отыграл на ноль, самое главное, что команда выиграла.

— Лещук пропустил курьезный мяч. Нужно ли вам в такие моменты подойти к нему и сказать что‑то поддерживающее?

— Я со всеми вратарями РПЛ хорошо общаюсь, это общая такая каста, друг друга поддерживаем всегда, — сказал Помазун.