Жерар Пике: «Наша “Барса” была одной из лучших команд в истории. Жаль, что не было Ямаля, Кубарси или Рафиньи, но на их позициях были топ-игроки»

— В моей «Барсе»? Я был там много лет и выступал в нескольких составах, но если вы имеете в виду команду, которая выиграла требл, секстет, то вот что… Наша «Барса» была самим воплощением «Барселоны». Я бы сказал, что это одна из лучших команд в истории. Не знаю… Я бы сказал, несколько. В нашей «Барсе» были великолепные игроки.
Жаль, что у нас не было Ламина [Ямаля], [Пау] Кубарси или Рафиньи, которые сейчас играют на отличном уровне. Но в той «Барсе» на этих позициях были Месси, или Пуйоль, Вилья, Анри, Это’О… Мы говорим о самых топовых игроках.
Я думаю, что те, кто есть сейчас, должны заслужить право быть в этой команде. Они могут быть уверены в этом благодаря таланту и желанию, но им еще нужно научиться выигрывать большие титулы, — заявил бывший защитник «Барселоны».
Жерар Пике: «Барса» — более талантливая команда, «Реал» всегда будет страдать, когда сталкивается с ней. Но он стабильнее, у них более зрелые игроки".