Жерар Пике: «Наша “Барса” была одной из лучших команд в истории. Жаль, что не было Ямаля, Кубарси или Рафиньи, но на их позициях были топ-игроки»

— В моей «Барсе»? Я был там много лет и выступал в нескольких составах, но если вы имеете в виду команду, которая выиграла требл, секстет, то вот что… Наша «Барса» была самим воплощением «Барселоны». Я бы сказал, что это одна из лучших команд в истории. Не знаю… Я бы сказал, несколько. В нашей «Барсе» были великолепные игроки.