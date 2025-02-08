Хедира о Роналду и Месси: «Я в команде Криштиану на 100%, но уважаю Лео»

Это не неуважение к Месси, потому что-то, чего он добился и продолжает делать, особенно в США, просто потрясающе.
Но я знаю Криштиану, я играл с ним семь лет в «Мадриде» и «Ювентусе». Я знаю его лично довольно хорошо, так что я на 100 процентов в команде Роналду, но со всем уважением к Месси«, — сказал бывший полузащитник “Реала”, “Ювентуса” и сборной Германии Хедира.
Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона — я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса».