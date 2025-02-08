Хедира о Роналду и Месси: «Я в команде Криштиану на 100%, но уважаю Лео»

Но я знаю Криштиану, я играл с ним семь лет в «Мадриде» и «Ювентусе». Я знаю его лично довольно хорошо, так что я на 100 процентов в команде Роналду, но со всем уважением к Месси«, — сказал бывший полузащитник “Реала”, “Ювентуса” и сборной Германии Хедира.