«Роналду — футбольный человек, он может все. Все, к чему он прикасается, превращается в золото. Он добьется успеха во всем, за что бы ни взялся». Санья о будущем Криштиану

Он разбирается в футбольном бизнесе. Он понимает жизнь. Какие бы цели он ни ставил, он их достигает. Он настолько предан своему делу, что добьется успеха во всем, за что бы он ни взялся, и для футбола — и особенно для «Манчестер Юнайтед» — было бы здорово, если бы он захотел остаться в футболе", — сказал бывший защитник сборной Франции в интервью Best Offshore Sportsbooks.