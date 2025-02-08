«Роналду — футбольный человек, он может все. Все, к чему он прикасается, превращается в золото. Он добьется успеха во всем, за что бы ни взялся». Санья о будущем Криштиану

Независимо от того, чем закончился его второй заход, Роналду всегда будет легендой клуба, особенно учитывая все то, что произошло с клубом после его ухода.
Я не исключаю, что он может заняться футбольным бизнесом. Он может выполнять буквально любую роль в футбольном клубе, будь то в зале заседаний совета директоров или на поле, благодаря своей личности и своему опыту.
Он разбирается в футбольном бизнесе. Он понимает жизнь. Какие бы цели он ни ставил, он их достигает. Он настолько предан своему делу, что добьется успеха во всем, за что бы он ни взялся, и для футбола — и особенно для «Манчестер Юнайтед» — было бы здорово, если бы он захотел остаться в футболе", — сказал бывший защитник сборной Франции в интервью Best Offshore Sportsbooks.