«Месси и Роналду уникальны, они 10−20 лет демонстрировали стратосферный уровень. Ямаль великолепен, но не стоит делать сравнения, нужно защищать парня». Сауль о вингере «Барсы»

"Если хотим, чтобы у него все получилось, придется сбавить обороты. Во-первых, потому что Месси уникален. Я не думаю, что найдется кто-то, кто сможет сравниться с ним. Криштиану [Роналду] уникален. Это игроки, которые 10, 15, 20 лет провели в элитном футболе, демонстрируя стратосферный уровень.