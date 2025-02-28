Месси о «ПСЖ»: «Не самые приятные годы. Я не был счастлив, адаптация давалась тяжело. Мне понравилась идея помочь “Интер Майами” стать больше, и я не жалею о переходе»

«Я всегда думал о том, чтобы поиграть в МЛС. Я уже не раз об этом говорил. Меня это привлекало, и я хотел этого. Появилась возможность поиграть за “Интер Майами”, и, учитывая то, как все складывалось в последние годы в “ПСЖ”, куда я перешел после вынужденного ухода из “Барселоны”… Эти два года были не самыми приятными для меня. Я не был счастлив, меня не радовали тренировки, матчи, мне тяжело давалась адаптация ко всему этому.