Месси, Альварес, Дибала, Лаутаро, Мак Аллистер, Гарначо, Де Поль — в предварительном составе сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией

Команда Лионеля Скалони встретится со сборными Уругвая и Бразилии в отборе ЧМ-2026. Матчи пройдут 22 и 26 марта соответственно.