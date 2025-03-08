«Бразильцы хотят, чтобы Неймар взял ЧМ-2026. Это великий игрок для страны». Вингер «Краснодара» Са о форварде

— Нельзя сказать, что современный футбол накладывает сильные ограничения, но сейчас действительно сложнее показывать ту игру, которую демонстрировали Роналдиньо, Ромарио, Роналдо или Неймар. Скорее всего, это больше связано с тактической и физической составляющей, когда игрок ответственнее относится к реализации момента и забывает о joga bonita, — сказал вингер «Краснодара».