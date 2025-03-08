Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бразильцы хотят, чтобы Неймар взял ЧМ-2026. Это великий игрок для страны». Вингер «Краснодара» Са о форварде

— В Бразилии всегда много ярких игроков. Кто тебе особенно нравился в детстве? И кто нравится сейчас?

— Роналдиньо времен «Барселоны», а если говорить о современности, то Неймар.

— Как относишься к возвращению Неймара на родину? Это хорошо для бразильского футбола?

— Это прекрасно. Неймар — это великий игрок для нашей страны. Все бразильцы надеются, что он будет показывать в «Сантосе» ту же уверенную игру. Бразильцы хотят, чтобы Неймар взял чемпионат мира 2026 года.

— Есть мнение, что современный футбол ограничивает бразильских игроков, а joga bonita [ «красивая игра»] вовсе умирает. Что ты думаешь по этому поводу?

— Нельзя сказать, что современный футбол накладывает сильные ограничения, но сейчас действительно сложнее показывать ту игру, которую демонстрировали Роналдиньо, Ромарио, Роналдо или Неймар. Скорее всего, это больше связано с тактической и физической составляющей, когда игрок ответственнее относится к реализации момента и забывает о joga bonita, — сказал вингер «Краснодара».