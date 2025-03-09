Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Без Тюкавина “Динамо” стало выглядеть поинтереснее. Ребята раскрепостились, каждый может забить». Пономарев о 4:0 с Махачкалой

Форвард пропустит около полугода после разрыва «крестов».

Источник: Sports.Ru

«Ничего удивительного в такой крупной победе московского “Динамо” над махачкалинским (4:0) нет. Разница в классе очень ощутима. Удивительно, но без Тюкавина московские динамовцы стали выглядеть поинтереснее.

Но надо отметить, что раньше они все время играли на него и надеялись на него, и это, возможно, накладывало свой отпечаток. А теперь ребята просто раскрепостились, каждый может забить.

Теперь ЦСКА и «Динамо» будут играть в матче Кубка России. Армейцы по игре сейчас выглядят предпочтительнее, надежнее, чем «Динамо», — сказал бывший защитник ЦСКА.