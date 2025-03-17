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Гурцкая о Соболеве: «Тебе дали 10−15 минут — поборись, сломай кого-нибудь, характер прояви. Думаю, он вышел, чтобы пообниматься и поздравить игроков “Спартака”. Отправил бы его в “Зенит-2&r

Нападающий «Зенита», появившись на замену во втором тайме, не сделал результативных действий в матче Мир РПЛ против «Спартака» (1:2). У футболиста 0+0 в 14 играх за команду в чемпионате.
Источник: Спортс"

— Второй гол в ворота «Зенита» возник после потери Александра Соболева.

— Тебе дают 10−15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви.

Я вообще не видел, что он вышел на поле. Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков «Спартака».

На месте Семака, чтобы остальным показать характер, я бы отправил Соболева в «Зенит-2». Ты выходишь, хочешь себя проявить — бейся.

Даже когда кто-то из зенитовцев забрасывал мяч во вратарскую, Соболев не проигрывал борьбу, а просто стоял и смотрел на мяч. Он даже в эту зону не заходил.

— Он играл без желания?

— Может, он не в форме, но да, он играл без желания.

В этом его отличие от Дзюбы. По характеру, может, они одинаково мерзкие, но Артема Дзюба везде, где был, убивался против «Спартака» и убивался весь кусок, который играл.

Не знаю, может, Соболев обижен тем, что ему мало дали играть, но ты заслужи хоть чем-то, как-то покажи тренеру, что ты достоин этого, — сказал агент Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».