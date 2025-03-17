Артем Дзюба: «Если я правильно понимаю “сигма-бой” — значит, я действительно такой. С особенностями своими»

— Кстати, да! Маша Горбань, спасибо большое ей!
Ну, наверное, это все-таки после сборов, когда я там чуть дурачился, сигма-сигма-бой, он немножко завирусился.
А так… Ну, наверное. Если я правильно понимаю [термин] «сигма-бой» — значит, я действительно такой, с особенностями своими, — сказал нападающий «Акрона».
Термином «сигма-бой» описывают человека, который не боится быть собой и не стремится соответствовать общепринятым стандартам.
Исполнительницы трека «Сигма Бой» выступят перед матчем России и Гренады. Полина Гагарина исполнит песню «Миллион голосов».