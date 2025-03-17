Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артем Дзюба: «Если я правильно понимаю “сигма-бой” — значит, я действительно такой. С особенностями своими»

— Люди из шоу-бизнеса, несколько человек, назвали тебя главным сигма-боем российского футбола. Что ты про это думаешь?
Источник: Спортс"

— Кстати, да! Маша Горбань, спасибо большое ей!

Ну, наверное, это все-таки после сборов, когда я там чуть дурачился, сигма-сигма-бой, он немножко завирусился.

А так… Ну, наверное. Если я правильно понимаю [термин] «сигма-бой» — значит, я действительно такой, с особенностями своими, — сказал нападающий «Акрона».

Термином «сигма-бой» описывают человека, который не боится быть собой и не стремится соответствовать общепринятым стандартам.

Исполнительницы трека «Сигма Бой» выступят перед матчем России и Гренады. Полина Гагарина исполнит песню «Миллион голосов».