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Карпин о соперниках сборной: «Нам сейчас со всеми интересно играть. С Брунеем, Гренадой… С США — тем более было бы интересно!»

19 марта сборная России разгромила команду Гренады в товарищеском матче (5:0).
Источник: Спортс"

«На игру с Замбией будет совсем новый состав. Про заявку пока не знаю. Кто-то точно уедет. Кто именно — определим завтра. Может ли уехать Дзюба? Может, чего ж нет… У нас четыре нападающих, каждому хотелось бы дать сыграть», — сказал главный тренер сборной России.

Также Валерий Карпин ответил на вопрос о том, интересно ли ему было бы сыграть против сборной США.

«Как видите, нам сейчас со всеми интересно играть. С Брунеем, Гренадой… С США — тем более было бы интересно!» — сказал главный тренер сборной России.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между игроками НХЛ и КХЛ. В феврале матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, не исключил проведение матча с Россией на нейтральной территории.

25 марта сборная России проведет товарищескую встречу с командой Замбии.