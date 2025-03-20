Семин о рекорде Дзюбы по голам за Россию: «Маленький результат. Если б сказали 1031, а тут просто 31…»

Сегодня 36-летний нападающий забил 31-й гол за сборную России — в матче против команды Гренады (5:0) — и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Дзюба превзошел достижение Александра Кержакова, ему потребовалось 56 матчей, чтобы установить рекорд. Кержаков забил 30 голов, проведя 90 игр в футболке национальной сборной.
— Поздравите Дзюбу с рекордом?
— Каким? Я даже не знал…
— Теперь у Дзюбы 31 гол за сборную, он обошел Кержакова.
— Это маленький результат. Если б ты сказал 1031, а тут просто 31… — сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Юрий Семин руководил сборной России в 2005 году. Тогда команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2006 в Германии, заняв третье место в группе, из которой на турнир вышли Португалия и Словакия.